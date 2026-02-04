Новата схема за транспорта: поне три пъти дневно връзка до населено място (Обзор)

Със закон се осигуряват 2,5 млрд. евро по плана за възстановяване, от тях 743 млн. за нови влакове

Поне три транспортни връзки дневно и прекачванията да са с минимално време за изчакване, са две от основните изисквания в бъдещата национална транспортна схема. Тя се разработва по силата на нов закон, чийто проект в сряда бе приет от кабинета по предложение на вицепремиера и транспортен министър Гроздан Караджов и веднага се внася в парламента, съобщи Караджов след заседанието на кабинета в оставка.

В момента до 738 населени места няма никакъв

транспорт, а до 611 има само формален,

което означава също никакъв, и само до 61 града и села има адекватни транспортни връзки, каза вицепремиерът. Затова се налагало хората от селата масово да ходят до общинския център пеша или с личните си коли.

Това е първият законопроект, който изисква разработване на национална транспортна схема, в която водещи ще са железниците и разписанията на автобуси, самолети, кораби ще се равняват по тях.

Законопроектът въвежда единен електронен билет за цялото пътуване, независимо дали ще се изпълни с влак, автобус или самолет. Въвежда се клирингова система на разплащане, която ще раздели адекватно парите от общия електронен билет между различните превозвачи.

С тази реформа се осигурява четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Сега съдбата на 2,5 млрд. евро е в ръцете на парламента. Изпълнението на инвестициите върви много добре, но за планираното 4-о и 5-о плащане трябва да се приемат серия от законодателни промени. Повечето проекти са готови, съгласувани с Брюксел и от това Народно събрание зависи дали ще бъдат приети във времевия прозорец до изборите, така че да са факт до края на август.

В сряда кабинетът възложи още на министър Караджов да подпише договорите за обществен жп превоз на пътници с “БДЖ - Пътнически превози” и с “Ивкони Експрес”. Той заяви, че това ще стане до седмица.

Както “24 часа” писа, през ноември

бяха класирани участниците в процедурата за превоз

на пътници с влак

за 12 години с подпомагане от държавата с 1,4 млрд. евро. За западния лот, който обхваща 75% от превозите, е класирана “БДЖ - Пътнически превози”, а за Северния и Южния регион с обем на превозите от 14 и 11% избраният превозвач е “Ивкони Експрес”.

Либерализацията на пътническите жп превози също е изискване по плана за възстановяване и условие за петото плащане.

Караджов припомни, че ако тези две реформи не се случат, ще се загубят парите за новите влакове. Европейската комисия удвои инвестицията в тях на 734 млн. евро.