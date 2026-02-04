"Български пощи" ще получават пълна компенсация за доставка на писмата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството промени методиката за изчисляването

“Български пощи” ще получават пълна компенсация за предоставяне на универсалната пощенска услуга - доставка на стандартни писма и колети. Това реши в сряда правителството на редовното си заседание.

Това става възможно с актуализиране на методиката за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на услугата. Промените създават възможност пощите да бъдат компенсирани в пълен размер за разходите, които правят.

С това решение държавата гарантира правото на всеки, независимо от социален статус, покупателна способност или местоживеене, да има равен достъп до основен пакет услуги с определено качество и на достъпна цена.

До този момент пощите получаваха до 15 млн. евро на година, но те не покриват разходите. През последните две години те са почти двойно по-големи от изплащаната компенсация.

До 2030 г. бе удължен срокът, в който “Български пощи” ще продължат да извършват универсалната пощенска услуга. Първоначално извършването бе възложено на пощите през 2010 г. за срок от 15 години.

