ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Предлагат 2 билета на цената на един за откриванет...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22225820 www.24chasa.bg

"Български пощи" ще получават пълна компенсация за доставка на писмата

2032
“Български пощи” ще получават пълна компенсация за предоставяне на универсалната пощенска услуга - доставка на стандартни писма и колети.

Правителството промени методиката за изчисляването

“Български пощи” ще получават пълна компенсация за предоставяне на универсалната пощенска услуга - доставка на стандартни писма и колети. Това реши в сряда правителството на редовното си заседание.

Това става възможно с актуализиране на методиката за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на услугата. Промените създават възможност пощите да бъдат компенсирани в пълен размер за разходите, които правят.

С това решение държавата гарантира правото на всеки, независимо от социален статус, покупателна способност или местоживеене, да има равен достъп до основен пакет услуги с определено качество и на достъпна цена.

До този момент пощите получаваха до 15 млн. евро на година, но те не покриват разходите. През последните две години те са почти двойно по-големи от изплащаната компенсация.

До 2030 г. бе удължен срокът, в който “Български пощи” ще продължат да извършват универсалната пощенска услуга. Първоначално извършването бе възложено на пощите през 2010 г. за срок от 15 години.

“Български пощи” ще получават пълна компенсация за предоставяне на универсалната пощенска услуга - доставка на стандартни писма и колети.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)