ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заради свлачище движението по пътя София-Кулата вр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22225916 www.24chasa.bg

Ford и Geely обсъждат европейско партньорство

Георги Луканов

[email protected]

2044
Електрическият модел Geely EX2. Снимка: Geely

Американският производител Ford е в напреднали разговори с китайския автомобилен гигант Geely относно потенциално сътрудничество за производство и споделяне на технологии в Европа. Възможно е Geely да използва европейски заводи на Ford за локално производство, което ще избегне високи мита върху вноса на китайски електромобили в ЕС.

Преговорите, които се водят вече няколко месеца, включват и срещи на високо ниво. Разговорите са били насочени главно към Европа, където Ford е в процес на преструктуриране.

Европейските заводи на Ford в Испания и Германия, са сред възможните места, където Geely би могла да сглобява коли. 

Освен споделеното производство, преговорите включват и възможността за съвместно развитие на ключови технологии, като системи за автономно шофиране.

И двете компании засега не са публикували официални изявления по въпроса, а Ford заявява само, че редовно обсъжда различни теми с много партньори, като не всички разговори завършват с договори.

Електрическият модел Geely EX2. Снимка: Geely
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)