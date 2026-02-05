Ford и Geely обсъждат европейско партньорство

Американският производител Ford е в напреднали разговори с китайския автомобилен гигант Geely относно потенциално сътрудничество за производство и споделяне на технологии в Европа. Възможно е Geely да използва европейски заводи на Ford за локално производство, което ще избегне високи мита върху вноса на китайски електромобили в ЕС.

Преговорите, които се водят вече няколко месеца, включват и срещи на високо ниво. Разговорите са били насочени главно към Европа, където Ford е в процес на преструктуриране.

Европейските заводи на Ford в Испания и Германия, са сред възможните места, където Geely би могла да сглобява коли.

Освен споделеното производство, преговорите включват и възможността за съвместно развитие на ключови технологии, като системи за автономно шофиране.

И двете компании засега не са публикували официални изявления по въпроса, а Ford заявява само, че редовно обсъжда различни теми с много партньори, като не всички разговори завършват с договори.