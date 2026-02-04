ЕП размразява процеса по ратифициране на търговското споразумение със САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският парламент обяви днес, че ще възобнови процеса на ратифициране на търговското споразумение със САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп смекчи позицията си относно придобиването на Гренландия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Евродепутатите са готови да „напреднат бързо, при условие че САЩ зачитат териториалната цялост и суверенитета на ЕС и страните членки", заяви социалдемократът Бернд Ланге, председател на комисията на ЕП по международна търговия (INTA).

Европарламентът замрази разглеждането на споразумението преди две седмици в отговор на заплахите на американския президент по отношение на Гренландия, която е автономна територия на Дания.

Възобновяването на работата по споразумението „не е празен чек", а „сигнал за обща воля за започване на диалог", подчерта германският евродепутат Бернд Ланге.

Парламентаристите се съгласиха да добавят в текста възможността за суспендиране на „прилагането на споразумението по всяко време, ако интересите, сигурността или териториалната цялост на Европа са застрашени".

Евродепутатите определиха днес като „неприемливи" американските мита, които могат да достигнат до 50 на сто за европейските продукти от стомана и алуминий.

„Докато тези мита не бъдат намалени до 15 на сто, не може да става въпрос за безмитен достъп на американските стомана и алуминий до европейския пазар", предупреди Ланге.

Европейският съюз сключи миналото лято търговско споразумение с Вашингтон, което предвижда мита от 15 на сто върху европейските продукти, влизащи в САЩ и премахва европейските мита върху редица американски продукти, които се внасят в ЕС.

Евродепутатите биха могли да се произнесат по това споразумение в края на февруари в комисията по международна търговия, а след това и в пленарната зала през идните седмици.