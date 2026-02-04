ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейската агенция за борба с прането на пари ще...

Димитър Радев с първо участие в заседание по паричната политика в ЕЦБ

Кристин Лагард и Димитър Радев СНИМКА: Фейсбук/Christine Lagarde

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард приветства управителя на Българската народна банка Димитър Радев на първото му участие в заседание по паричната политика на институцията, след като България се присъедини към еврозоната.

„За мен е удоволствие да приветствам управителя на Българската народна банка Димитър Радев на първото му заседание по паричната политика, след като България се присъедини към еврозоната преди малко повече от месец", написа Кристин Лагард в профила си във „Фейсбук" (Facebook).

Заседанието на ЕЦБ започна днес, а утре се очаква да бъде обявено решението за лихвите, което ще бъде последвано от редовната пресконференция на президента на ЕЦБ.

Решението има историческо значение за България, тъй като за първи път страната участва официално в процеса на вземане на решения в ЕЦБ като пълноправен член на еврозоната, пише БТА. 

България се присъедини към валутния съюз на 1 януари 2026 г., а управителят на БНБ Димитър Радев вече заема мястото си в Управителния съвет на ЕЦБ. От септември миналата година той участваше в заседанията на институцията като наблюдател.

