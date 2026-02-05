ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/biznes/article/22228110 www.24chasa.bg

Степента на проникване на интернет в Китай вече е 80%

КМГ

2992
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес беше публикуван 57-ият "Статистически доклад за развитието на интернет мрежата в Китай". Данните показват, че към декември 2025 г. броят на интернет потребителите в страната е достигнал 1,125 милиарда души. Това означава степен на проникване на интернет от 80%. Освен това резултатите от цифровото развитие облагодетелстват все по-широк кръг хора.

Докладът показва, че размерът на цифровата икономика в страната се увеличава стабилно. Добавената стойност на основните отрасли се увеличава до 10,5% от БВП, а броят на потребителите на генеративен изкуствен интелект достигна 602 милиона души. Все повече сценарии на приложение на тази технология проникват дълбоко в нови сфери на живота и производството. До момента в страната са изградени 4,838 милиона 5G базови станции, като 5G интернет е достъпен във всички населени места и в 95% от административните села.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

