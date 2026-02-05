Китай ще подкрепя вноса на висококачествени стоки и услуги

Вчера в Пекин се проведе церемонията по откриването на инициативата „Споделяне на големия пазар и износ за Китай" за 2026 г. На събитието бе обявено, че Министерството на търговията ще организира над сто мероприятия през 2026 г., с които ще улесни навлизането на китайския пазар на повече висококачествени стоки и услуги от целия свят.

Понастоящем Китай е вторият по големина пазар за внос и вторият по големина потребителски пазар в света. През 2026 г. Министерството на търговията ще засили координацията между вътрешни и международни дейности, като организира китайски предприятия да излязат на световния пазар и същевременно подпомогне навлизането на чуждестранни компании в Китай.

„Ще подобрим координацията между инициативите „Износ за Китай" и „Пазаруване в Китай", за да гарантираме, че повече висококачествени вносни продукти и услуги ще навлязат на китайския пазар и ще постигнат добри продажби. Едновременно с това ще засилим интеграцията между онлайн и офлайн дейности, за да подобряваме непрекъснато качеството и ефективността на вноса", заяви Уан Джъхуа, директор на отдел „Външна търговия" на Министерството на търговията.