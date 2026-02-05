Чисто новите коли на BMW излизат от завода с дизел HVO100 от отпадъчни мазнини

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От януари тази година всички дизелови BMW, произведени в Германия, се зареждат с пет до осем литра гориво HVO100, преди да бъдат доставени на дилърите.

Горивото, използвано от BMW, се произвежда от финландския производител Neste MY и намалява емисиите на CO2 с 90% в сравнение с конвенционалния изкопаем дизел.

Баварската компания е одобрила всички свои дизелови леки автомобили, произведени от март 2020 г. насам, да използват гориво HVO100. Много други производители също са сертифицирали дизелови двигатели за използване на това гориво, пише autocar.co.uk.

HVO (хидротретирано растително масло) се прави от отпадъчни мазнини от хранителната индустрия, включително рециклирано готварско олио и животински мазнини.

Поради високото си цетаново число, HVO100 осигурява по-плавно изгаряне, намалява шума на двигателя и осигурява отлична работа при ниски температури.