Търговията между Китай и АТИС надхвърли 125 трилиона юана за пет години

КМГ

1364
Търговията между Китай и останалите икономики от АТИС за периода на 14-ия петгодишен план (2021–2025 г.) е достигнала 125,49 трилиона юана, което представлява ръст от 39,4 процента спрямо предходния петгодишен период.

Само през 2025 г. обемът на търговията възлиза на 26,29 трилиона юана, което формира близо 60 процента от общия външнотърговски оборот на Китай за годината. Данните бяха представени по време на първото пленарно заседание за 2026 г. на Подкомитета по митнически процедури на АТИС, проведено в Гуанджоу.

Митническата администрация на Китай подчерта ключовата роля на Азиатско-тихоокеанския регион като двигател на световния икономически растеж, отбелязвайки, че регионът вече формира над 60 процента от глобалната икономика. В този контекст Китай предлага задълбочаване на сътрудничеството в рамките на „интелигентните митници", повишаване на устойчивостта на веригите за доставки и ускоряване на дигиталната трансформация.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

