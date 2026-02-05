САЩ ще доставя газ на Украйна по Вертикалния коридор през пролетта

Първите доставки на американски втечнен природен газ за Украйна през Гърция се очакват през март–април и ще преминат през Вертикалния газов коридор, пише гръцкото издание „Катимерини".

Газът ще бъде осигурен от консорциум, създаден от гръцките енергийни компании Aktor и DEPA – Atlantic-See LNG Trade, в който държавната DEPA притежава 40% дял.

Договорът за тези доставки беше подписан при визитата на украинския президент Володимир Зеленски в Гърция в средата на ноември миналата година. Купувач по споразумението е украинската компания „Нафтогаз", като се очаква първият танкер да разтовари втечнения газ на терминала на остров Ревитуса.

На 4 февруари „Нафтогаз" съобщи, че е получил първите количества американски LNG, доставени по друг маршрут – през Полша, с посредничеството на газопреносната компания Orlen. Обемът на тази доставка възлиза на 100 млн. кубически метра природен газ.

Това обаче не е първото навлизане на американски газ в Украйна. Още през ноември частната енергийна компания ДТЕК обяви доставка през Литва, осъществена от американската Gaslog Houston. В този случай ставаше дума за 160 хил. куб. метра втечнен природен газ.

След разрушителните руски ракетни удари по газовата инфраструктура Украйна отново беше принудена да се върне на международните газови пазари тази зима. Атаките започнаха през пролетта, а уязвимостта на съоръженията се увеличи, след като Киев отказа да поднови договора за транзит на руски газ към Европа. Преди това подобни обекти рядко бяха мишена, но началото на отоплителния сезон завари страната с около 60% повредени газови съоръжения.

По-голямата част от средствата, необходими за покупка на газ, Украйна получи от Норвегия. За да осигури отоплението през зимата, страната се нуждаеше от най-малко 2 млрд. долара.

През зимните сезони на 2023 и 2024 година Украйна успя да задоволи вътрешното потребление и да избегне високите международни цени благодарение на собствения си добив. Това беше резултат както от модернизацията на съществуващите находища и увеличения добив, така и от по-ниското потребление след началото на войната.