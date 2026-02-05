Азиатските пазари последваха срива на Уолстрийт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Със спадове на индексите приключи днешната сесия Токийската фондова борса след разпродажба на акции на големи технологични компании, след като подобрен развой се очерта и снощи на Уолстрийт заради подновени опасения за балон при акциите, свързани с изкуствения интелект, предаде Киодо, цитирана от БТА.

Водещият японски индекс Nikkei-225 загуби 0,88 на сто до ниво 53 818,04 пункта, докато по-широкият Topix записа по-умерен спад – с 0,09 на сто до 3652,41 пункта.

Щатският долар поскъпна до 157 йени в Токио, след като американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че Вашингтон подкрепя политиката на „силен долар".

В Южна Корея индексът Kospi се срина с 3,86 на сто до 5163,57 пункта, изтривайки вчерашния ръст с 1,6 на сто. Южнокорейският вон се обезцени рязко спрямо долара, посочва Йонхап.

Акциите на водещият производител на автомобили в страната „Хюндай мотър" (Hyundai Motor) се сринаха с 3,08 на сто, а на „Самсунг Биолоджикс" (Samsung Biologics), фармацевтичното подразделение на южнокорейската корпорация „Самсунг" (Samsung) – с 3,35 на сто.

В Китай хонконгският Hang Seng се повиши леко с 0,14 на сто до 26 885,24 пункта, докато композитният индекс на Шанхайската фондова борса намаля с 0,64 на сто до 4075,92 пункта.

Тайванският Taiex е надолу с 1,51 на сто до равнище 31 801,27 пункта, а индийският Sensex – с 0,53 на сто до 83 371,04 пункта.

Търговията на Уолстрийт снощи завърши предимно с понижения на основните индекси.

Широкият бенчмарк S&P 500 отстъпи 0,51 на сто до 6882,72 пункта.

Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се сви с 1,51 на сто до 22 904,579 пункта.

Промишленият Dow Jones Industrial Average обаче нарасна с 0,53 на сто до 49 501,3 пункта.

Книжата на Ей Ем Ди (AMD) се сринаха с 16 на сто, след като прогнозата на американския производител на чипове за тримесечни приходи разочароваха инвеститорите и подсказаха, че компанията изпитва затруднения в конкуренцията с „Енвидиа" (Nvidia).

Eй Ем Ди отчете печалба на акция от 1,53 долара и ръст на приходите до 10,3 милиарда долара за четвъртото тримесечие на 2025 г. Анализаторите очакваха малко по-слаба печалба - 1,32 долара на акция, и приходи от 9,6 милиарда долара, според допитване, проведено от Блумбърг.

Производителят обяви също, че очаква приходи през настоящото, първо тримесечие на 2026 г. в размер на 9,5 - 10,1 милиарда долара.

Книжата на „Енвидиа" също спаднаха с 3,7 на сто, а подиндексът на компаниите за полупроводници (PHLX) загуби 5,4 на сто.