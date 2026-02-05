Азиатските пазари последваха срива на Уолстрийт

Със спадове на индексите приключи днешната сесия Токийската фондова борса след разпродажба на акции на големи технологични компании, след като подобрен развой се очерта и снощи на Уолстрийт заради подновени опасения за балон при акциите, свързани с изкуствения интелект, предаде Киодо, цитирана от БТА.
Водещият японски индекс Nikkei-225 загуби 0,88 на сто до ниво 53 818,04 пункта, докато по-широкият Topix записа по-умерен спад – с 0,09 на сто до 3652,41 пункта.
Щатският долар поскъпна до 157 йени в Токио, след като американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че Вашингтон подкрепя политиката на „силен долар".
В Южна Корея индексът Kospi се срина с 3,86 на сто до 5163,57 пункта, изтривайки вчерашния ръст с 1,6 на сто. Южнокорейският вон се обезцени рязко спрямо долара, посочва Йонхап.
Акциите на водещият производител на автомобили в страната „Хюндай мотър" (Hyundai Motor) се сринаха с 3,08 на сто, а на „Самсунг Биолоджикс" (Samsung Biologics), фармацевтичното подразделение на южнокорейската корпорация „Самсунг" (Samsung) – с 3,35 на сто.
В Китай хонконгският Hang Seng се повиши леко с 0,14 на сто до 26 885,24 пункта, докато композитният индекс на Шанхайската фондова борса намаля с 0,64 на сто до 4075,92 пункта.
Тайванският Taiex е надолу с 1,51 на сто до равнище 31 801,27 пункта, а индийският Sensex – с 0,53 на сто до 83 371,04 пункта.
Търговията на Уолстрийт снощи завърши предимно с понижения на основните индекси.
Широкият бенчмарк S&P 500 отстъпи 0,51 на сто до 6882,72 пункта.
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се сви с 1,51 на сто до 22 904,579 пункта.
Промишленият Dow Jones Industrial Average обаче нарасна с 0,53 на сто до 49 501,3 пункта.
Книжата на Ей Ем Ди (AMD) се сринаха с 16 на сто, след като прогнозата на американския производител на чипове за тримесечни приходи разочароваха инвеститорите и подсказаха, че компанията изпитва затруднения в конкуренцията с „Енвидиа" (Nvidia).
Eй Ем Ди отчете печалба на акция от 1,53 долара и ръст на приходите до 10,3 милиарда долара за четвъртото тримесечие на 2025 г. Анализаторите очакваха малко по-слаба печалба - 1,32 долара на акция, и приходи от 9,6 милиарда долара, според допитване, проведено от Блумбърг.
Производителят обяви също, че очаква приходи през настоящото, първо тримесечие на 2026 г. в размер на 9,5 - 10,1 милиарда долара.
Книжата на „Енвидиа" също спаднаха с 3,7 на сто, а подиндексът на компаниите за полупроводници (PHLX) загуби 5,4 на сто.