Първият в Европа робот бариста RobotAnno Al вече прави кафе напитки на клиентите на "Кауфланд". Дълга бяла роборъка разклаща професионално каничка с мляко, внимателно я изсипва в чашата. Умее и лате арт - може да нарисува сърце или листо. След това ви подава напитката и помахва за довиждане.

Машината прави 16 вида напитки - с мляко, с лед за горещите дни или класическо двойно еспресо или американо. Кафето е Lavazza Super Crema, което прави идеален каймак и е достатъчно, но не максимално силно, за да ви даде енергия за деня.

Но най-атрактивната напитка е тази, на която е изобразен любим човек, надпис или домашен любимец. Роботът може да направи кафе с изобразена снимка по избор на клиента на базата на изкуствен интелект.

Атракцията беше представена в хипермаркет "Кауфланд" - Малинова долина. Роботът е част от One Stop Shopping концепция на компанията, която цели да спести време и усилия на клиентите. Обектът е избран, тъй като наоколо живеят много млади хора - студенти и семейства с деца, които са ориентирани към иновациите.

Това е поредната ни иновация от нашата One Stop Shopping концепция, с която даваме възможност на клиентите ни да намират всичко необходимо за техните нужди под един покрив. И едновременно с това предоставяме възможност на нашите партньори наематели да растат едновременно с нас, осигурявайки им достъп до милионите ни клиенти седмично.", коментира Петър Пекалиев, ръководител „Централно управление на недвижимостите" в "Кауфланд България".

Проектът е пилотен, но скоро такива роботи ще се поставят и на други обекти. А за в бъдеще се планират и такива, които ще правят сладолед.

RobotAnno Al идва от Китай и е произведен от млада фирма, основана преди по-малко от година. Цената му е малко над 50 хил. евро, обясни Асен Янев, управител на "Макси Кетъринг" - партньор на "Кауфланд" вече 10 години и компанията, която предоставя роботът бариста.

"Той извършва без човешка намеса целия процес от смилането на кафето, през разпенването на млякото до декорирането на избраната напитка, като гарантира безупречна хигиена, качество и вкус на напитката. Благодарим на Kaufland, че се съгласиха първият за Европа робот бариста да бъде разположен на тяхна територия и да радва посетителите им по един изключително позитивен и иновативен начин.", коментира Асен Янев.

И добави, ч най-дълго време за направа отнема първата напитка - 3 минути", добави той. Тя е именно тази с персоналната снимка. На екрана на машината излиза QR код, който се сканира от телефона. След това избираме снимка от галерията, качваме я и робота я принтира върху кафето. Печатът е от здравословен хранителен продукт - какао.

На територията на Kaufland функционират 766 търговски обекта на над 170 партньора от 42 различни бранша. Сред тях са както утвърдени търговски вериги, така и стартъп компании, които получават реален шанс за растеж и експанзия в нови населени места благодарение на Kaufland. Пример за това е Pizza Cantonata, които са от Плевен, но избират за пилотна локация в София Kaufland в XO Park. Pizza House, които са от Хасково, вече си партнират успешно на територията на Kaufland в Пловдив, Димитровград, Кърджали и Казанлък. Подобен пример е и веригата сладкарници „Попимони" от Пловдив, чийто първи физически обект е открит на територията на Kaufland през 2014 г. Днес те управляват 6 сладкарници в хипермаркети от веригата в Пловдив и Пазарджик.





