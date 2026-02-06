BYD стартира производството на най-евтиния си електромобил в Унгария

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайският гигант BYD старртира пробното производство на първите бройки от най-евтиния си електрически автомобил Dolphin Surf в Унгария. Електромобилът, който се сглобява в Сегед, ще е с базова цена около 21 000 евро.

Кметът на Сегед - Ласло Ботка, обяви, че капацитета на новата фабрика ще се увеличи постепенно до 200 000 коли годишно. В момента във фабриката работят 960 работници, предимно местни жители, но също и азиатски служители.

От 2017 г. BYD произвежда електрически автобуси с батерии за европейския пазар в Комаром, а освен това компанията управлява фабрики за сглобяване на батерии във Фот и Пати. Също така BYD премести европейската си централа от Амсетрдам в Будапеща през 2025 г.

Вторият европейски автомобилен завод на BYD трябва да отвори врати в Турция по-късно тази година и благодарение на митническия съюз, електромобилите, произведени там, както и тези от Унгария, ще бъдат освободени от специалните мита, наложени от ЕС.

BYD вече обмисля трета фабрика за леки автомобили в Европа - в Испания.