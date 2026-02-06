ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Освен 6,2 млрд. лв. в банките през декември българ...

Електрическият мотор на Renault Twingo се сглобява във Франция с китайски части

Георги Луканов

Renault Twingo възкръсва като евтин електрически автомобил.

Новият електрически Renault Twingo е френски автомобил, произведен в Европа, но електрическият му двигател тайно използва китайски компоненти.

Френският вестник Largus съобщава, че електрическият мотор с мощност 80 к.с. на Twingo идва от китайски доставчик, наречен Shanghai e-Drive.

Двигателите обаче не се доставят директно от Китай до Словения за монтаж в Twingo, а се сглобяват във Франция. В завода за двигатели на Renault в Клеон 140 служители монтират китайските компоненти, за да станат изпозваеми електромотори.

Renault вече използва двигатели с вътрешно горене от частично китайската компания Horse Powertrain в своите хибридни задвижващи агрегати, докато малката Dacia Spring е вариант на Renault City K-ZE, който се произвежда в Китай в сътрудничество с Dongfeng.

