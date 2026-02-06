ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайски електрически клонинг на Range Rover

Електрическият китайски кросоувър Xpeng GX е едно към едно с Range Rover. Снимка: Xpeng

Още преди няколко години Land Rover обяви, че ще пусне на пазара електрически Range Rover.  Луксозният автомобил още не е пристигнал, но благодарение на китайскита марка Xpeng скоро ще има електрически SUV, който силно наподобява Range Rover.

Той се казва Xpeng GX и е придружен от маркетинговия слоган "Новият лукс" на китайския производител на автомобили. Xpeng GX напомня на Range Rover от всеки ъгъл. С изключение на задната част. Там има голяма задна светлина, който повече наподобява този на Range Rover Sport. Дори златната боя на Xpeng GX напомня на цветовете Sunset Gold и Batumi Gold, в които се предлага Range Rover.

Xpeng GX ще бъде триредов шестместен SUV и според създателите му обещава да бъде много просторен. Все още нямаме технически спецификации

