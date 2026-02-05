Кирил Домусчиев: Токът ни е скъп, вдига инфлацията, губим пазари

Пет групи приоритети за тази година представи Асоциацията на организациите на българските работодатели и обеща да притиска властта да ги изпълняват

Токът ни е скъп, той вдига инфлацията, а предприятията ни, особено енергоемките, губят пазари. За това предупреди председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. „Цената у нас за миналата година е 107 евро и само Италия, Румъния и Унгария са били с по-високи цени. Ние сме със 70% по-висока цена от Франция", илюстрира той думите си. Домусчиев бе категоричен също, че се бавим с нотификацията за чиста икономика и обеща натиск това да се случи по-бързо, за да действа компенсаторния механизъм.

Председателят на най-голямата работодателска организация у нас настоя още да има отделен сегмент на борсата за енергоемките предприятия, за които купуването ден за ден ги лишава от възможността да сключват дългосрочни договори, защото не могат да определят себестойността на това, което произвеждат. Сега гадаят на боб колко ще им струва тока, описа ситуацията Домусчиев.

Той призова журналистите да следят случващото се в енергетиката и припомни, че в АЕЦ "Козлодуй" се правят скъпи ремонти от едни и същи фирми вече години наред, а централата често има непланови прекъсвания, заради некачествени ремонти с лоши материали.

Домусчиев и колегите му Добри Митрев от БСК, Румен Радев от АИКБ и Цветан Симеонов от БТПП представиха приоритетите на Асоциацията на рабоотдателите и потвърдиха готовността на бизнеса да изисква от властта изпълнението им. Тези приоритети са обособени в пет раздела.

За да се повиши ефективността на държавните предприятия, в тях ще има специален човек, който да следи за наличието на корупция и да дава сигнали до съответните органи. Това е една от мерките,която ще гарантира изваждането на България от черния списък за пране на пари. Тази цел е записана в приоритетите на бизнеса.

Председателят на БСК Добри Митрев определи като добър данъчно-осигурителния модел, и обяви, че и тази година работодателите ще настояват в новия бюджет да не се предвиждат данъчни промени. Той представи и позицията на работодателите против законопроекта за управление на отпадъците, според окйто държавата планира да създаде държавен оператори за депозитната система. Митрев поиска също връщането към Зелената сделка да става плавно и да не е за сметка на резултатите на предприятията,а съразмерно на възможностите им.

Румен Радев от АИКБ, който е и ротационен председател на работодателската асоциация пък подчерта важността на проблема с административната тежест и заяви, че работодателите ще настояват срещу всяка нова теест за бизнеса да отпадат два действащи режима.

Очаквайте продължение за приоритетите на бизнеса за 2026 г.