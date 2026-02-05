Русия ще продължи да доставя петрол на Куба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия многократно е доставяла петрол на Куба през последните години и ще продължи да го прави, заяви руският посланик в страната Виктор Коронели в интервю за държавната информационна агенция РИА, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Предполагаме, че тази практика ще продължи", добави Коронели.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в неделя, че САЩ са започнали преговори с „най-висшестоящи лица в Куба", дни след като обяви латиноамериканската островна държава за „извънредна заплаха" за националната сигурност на САЩ. Тръмп също така заплаши с мита всяка страна, която изпраща петрол на Куба.

САЩ предприеха мерки да блокират доставките на петрол за Куба, включително и от Венецуела, което доведе до повишаване на цените на храните и транспорта и предизвика сериозен недостиг на горива и прекъсвания на електрозахранването в цялата страна, дори в столицата Хавана.

Междувременно електрозахранването в Източна Куба, където се намира Сантяго де Куба, вторият по големина град в страната, е било прекъснато снощи поради авария в електропреносната мрежа, съобщи държавната електрическа компания „Юнион Електрика" (UNE), информира Франс прес.

„В 20:54 часа (местно време) се е случила авария в подстанция, довела до прекъсване на електрозахранването в източната част на страната", съобщи в „Екс" компанията.