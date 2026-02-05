България е втора в ЕС по ръст на продажбите на дребно през декември

Обемът на търговията на дребно намалява с 0,5 на сто през декември 2025 г. спрямо ноември както в ЕС, така и в еврозоната, показват най-новите, сезонно изгладени, първоначални данни на Евростат.

През ноември, също на месечна база, обемът на търговията на дребно нарасна с 0,2 на сто в ЕС и с 0,1 на сто във валутната зона.

На годишна основа - спрямо същия месец на 2024 г., през декември м.г. календарно изгладените продажби на дребно растат както в ЕС, така и в еврозоната, съответно с 1,7 и 1,3 на сто.

В България обемът на продажбите на дребно нараства през декември с 1,6 на сто спрямо ноември, когато се увеличи с 0,2 на сто. През октомври на месечна база българските търговци на дребно регистрираха ръст на оборота от 0,5 на сто, а през септември - с 1,3 на сто.

На годишна основа през декември продажбите на дребно у нас се увеличават със 7,5 на сто през декември 2025 г., което нарежда страната ни на второ място в ЕС по най-голямо годишно увеличение на обема на продажбите на дребно, след като през ноември и октомври нараснаха по-малко - съответно с 3,1 и 7,4 на сто.

Средногодишното ниво на обема на търговията на дребно за 2025 г. в сравнение с 2024 г., се е увеличило с 2,3 на сто както в ЕС, така и в еврозоната.

Месечно сравнение по сектори и по страни

В ЕС обемът на търговията на дребно през декември, отнесено към предходния месец, регистрира намаление с 0,1 на сто при хранителните продукти, напитките и тютюневите изделия, с 0,9 на сто при нехранителните продукти и увеличение с 0,1 на сто при автомобилните горива в специализираните магазини.

В еврозоната за същия период търговията на дребно се увеличава с 0,1 при хранителните продукти, напитките и тютюневите изделия, намалява с 1,2 на сто при нехранителните продукти и остава без изменение при автомобилните горива в специализираните магазини.

Сред държавите членки, за които има налични данни, най-високите месечни увеличения на общия обем на търговията на дребно са регистрирани в Люксембург (7 на сто), Словакия (3,1 на сто), Хърватия (1,8 на сто) и България (1,6 на сто). Най-големите намаления са наблюдавани в Португалия (3,1 на сто), Швеция (1,9 на сто) и Дания (1,6 на сто).

Годишно сравнение по сектори на търговията на дребно

В ЕС обемът на търговията на дребно през декември 2025 г., отнесено към същия месец на 2024 г., регистрира увеличение с 0,8 на сто при храните, напитките и тютюна, ръст с 2 на сто при нехранителните продукти и с 2,4 на сто при автомобилните горива в специализираните магазини.

В еврозоната за същия период се отчита увеличение с 1,2 на сто при храните, напитките и тютюна, с 1,6 на сто в нехранителния сектор (с изключение на моторните горива) и с 0,9 на сто при моторните горива в бензиностанциите.

Сред страните от ЕС най-голямо годишно увеличение на обема на продажбите на дребно през декември е отчетено в Кипър (8,2 на сто), България (7,7 на сто) и Люксембург (6,2 на сто).

С най-големи спадове са наблюдавани в Словакия (5,1 на сто), Румъния (2,1 на сто) и Естония (1 на сто), съобщава БТА.