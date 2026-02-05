Германия глоби Amаzon с 59 млн. евро

Федералната антикартелна служба (Bundeskartellamt) на Германия наложи днес глоба на гиганта в онлайн търговията „Амазон" (Amazon) в размер на приблизително 59 милиона евро (69,6 милиона долара). Според регулатора „Амазон" е оказвала незаконно влияние върху цените на продавачите на нейната търговска платформа, съобщиха ДПА и Франс прес, цитирани от БТА.

Германският антимонополен регулатор обяви, че „Амазон" може в бъдеще да прилага контрол на цените на други компании на платформата си само в „строго определени и изключителни случаи".

Това е първият път, когато най-големият антимонополен орган в Германия предприема финансови действия срещу компанията, която държи около 60 на сто от пазарния дял на онлайн търговията в страната. „Амазон" обяви, че ще обжалва решението.

Ценови правила за трети продавачи

„Амазон" не продава само продукти директно, но и позволява на други продавачи да предлагат стоки като обувки, електроника и дрехи чрез платформата. По данни на регулатора, услугата за онлайн пазаруване и продажби генерира около 60 на сто от приходите на „Амазон" в Германия.

Продавачите са подчинени на ценовите правила на компанията. Например, ако цената им се смята за твърде висока, офертата може да бъде премахната или да бъде изключена от секцията „Бай Бокс" (Buy Box - основния бутон за покупка на продукт на страницата на „Амазон"), която се вижда най-отчетливо от клиентите. Това може да доведе до значителни загуби на приходи за продавачите, отчита регулаторът.

„Амазон" се конкурира директно с други продавачи на своята платформа", заяви Андреас Мунд, председател на антимонополния орган. „Следователно, влиянието върху цените на конкурентите, дори под формата на ценови ограничения, е допустимо само в изключителни случаи, като например завишаване на цените", допълни той.

В противен случай съществува риск цените на платформата да бъдат управлявани в интерес на „Амазон" и използвани като конкурентно оръжие срещу целия онлайн пазар, отчита Мунд.

Антимонополният орган също критикува механизма за контрол на цените, определяйки го като „непрозрачен", тъй като „продавачите не са ясно информирани как се определят ценовите прагове или къде се намират границите".

„Амазон" отхвърли обвиненията и обяви, че ще обжалва решението.

Решението на антимонополния орган се основава изцяло на германското законодателство и противоречи на стандартите на европейската правна уредба за защита на потребителите, заяви Роко Браунигер, ръководител на „Амазон"- Германия.

„Като резултат от това решение, онлайн търговецът ще бъде единственият в Германия, принуден да показва неконкурентни цени на клиентите. Това няма смисъл за потребителите, партньорите и конкуренцията", каза още Браунигер.