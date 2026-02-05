Биткойнът за първи път от ноември 2024 г. падна под 70 хил. долара

Обезценяването на криптовалутите продължава, като за първи път от ноември 2024 г. насам цената на биткойна падна под психологически важната граница от 70 000 долара, предаде АПА. Към 15 часа днес най-голямата криптовалута по пазарна капитализация поевтиня с 3,8 на сто до 69 858 долара (около 59 200 евро).

От началото на седмицата биткойнът загуби над 8 на сто от стойността си, а от началото на годината спадът вече надхвърля 20 на сто. Втората по големина криптовалута – етерът – се обезцени с около 30 на сто от началото на януари.

„От месеци насам се наблюдава постепенно намаляване на оценките и на апетита за риск", коментира Тимо Емден от „Емден Рисърч" (Emden Research). По думите му настоящата корекция може да доведе до по-сериозна криза на доверието на пазара, пише БТА.

Анализаторите свързват последния спад при криптовалутите с номинирането на Кевин Уорш за следващ президент на Управлението за федералния резерв на САЩ. Очаква се той да подкрепя политика на свиване на баланса на централната банка.

Рисковите активи, включително криптовалутите, обикновено се представят по-добре при разширяване на баланса на УФР, тъй като това означава повече ликвидност на пазарите.

„Пазарът се страхува от ястребовата му репутация", заяви Мануел Вилегас Франчески от „Юлиус Бер" (Julius Bär). „По-малък баланс на УФР няма да даде тласък на криптовалутите", добави той.