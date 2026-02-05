Росен Желязков: Надявам се догодина да сме 39 член на ОИСР

Винаги сме успявали, но винаги по трудния начин, отбеляза премиерът

Надявам се през 2027 г. да станем 39 член на ОИСР, без да забравяме, че сме в силна конкуренция с Румъния и Хърватска. Това заяви премиерът Росен Желязков след като генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман представи доклад за напредъкът на България. В срещата участваха министърът на финансите Теменужка Петкова и министърът на външните работи Георг Георгиев. Желязков отбеляза, че страната ни е в началото на третата пътна карта, от 25 тематични групи, остават 9 за затваряне.

Винаги сме успявали и винаги е било по трудния начин, заяви още премиерът. И изброи - членството ни в ЕС беше предхождано от криза, участието ни в банковия съюз, пътят към Шенген и Еврозоната бяха предшествани от политически неясноти. Надявам се, че този национален подход ще ни доведе до добър край през следващата 2027 г., когато България ще бъде 39 член на ОИСР.

Той подчерта подкрепата на всяко едно правителство от 2018 г., когато България е подала молба за членство в организацията, до днес. От 25-те групи, по които се водят разговори за приема на страната ни, 9 за затворени през 2025 г., остават 7 за 2026-та.

Големи предизвикателства са свързани с конкурентоспособността, а предпоставките за нея са по-добро образование, инвестиционна среда, пазар на труда, както и по-добро функциониране на публичната администрация.

Матиас Корман заяви, че ОИСР високо оценява ангажиментите на правителството за присъединяване към организацията в последните 12 месеца. Това е пътуване към организацията на 38-те развити страни, ще преобрази страната, ще доведе до пазарна икономика с най-добри практики и до живот с по-високи доходи и жизнен стандарт в по-далечна перспектива, каза още той.

Въпреки смяната на правителства, България постигна надпартийна подкрепа за този процес, което оценяваме високо, отбеляза още той.

Разумна фискална политика, подобряване на бизнес средата, присъединяване към Шенген. Приемането на еврото отбеляза важен жалон в това пътуване, което очакваме да засили инвестициите, заетостта, растежа, и еврозоната доближи България към веригите на доставки, каза още генералният секретар на организацията.