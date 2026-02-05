Гиганти във фондовото управление може да купят AES, която притежава ТЕЦ „AES Гълъбово"

Най-големият инвестиционен фонд в света BlackRock Inc. и шведската EQT AB водят преговори за съвместно придобиване на глобалната енергийна компания AES Corp., съобщава агенция Блумбърг, като се позовава на запознати източници. В България AES притежава ТЕЦ „AES Гълъбово" и най-големия вятърен парк в страната – „Свети Никола" край Каварна.

Потенциалната сделка се осъществява чрез Global Infrastructure Partners, която е собственост на BlackRock. Окончателно решение все още няма и преговорите могат да се забавят или да пропаднат, уточняват източниците. От AES, BlackRock и EQT са отказали коментар.

Акциите на AES поскъпнаха с 7,9% във вторник, като пазарната ѝ капитализация е около 10,5 млрд. долара, а общата ѝ стойност, включително дълга, се оценява на приблизително 43 млрд. долара.

Компанията проучва възможности за продажба още от миналата година на фона на засиления интерес към енергийни активи, подхранен от растящото търсене на електроенергия от центрове за данни и приложения за изкуствен интелект.

В България ТЕЦ „AES Гълъбово" осигурява около 7% от електропотреблението, като договорът ѝ с Националната електрическа компания изтича през май 2026 г. В отговор на това централата подготвя трансформация на дейността си, включително преминаване към алтернативни горива и изграждане на съоръжение за съхранение на енергия. Вятърният парк край Каварна е сред водещите производители на възобновяема енергия в страната.