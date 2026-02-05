ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕЦБ взе единодушно решение да запази без промяна т...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22231157 www.24chasa.bg

Гиганти във фондовото управление може да купят AES, която притежава ТЕЦ „AES Гълъбово"

3472
ТЕЦ "AES Гълъбово", на чиято територия е станала влаковата катастрофа. Снимка: Архив

Най-големият инвестиционен фонд в света BlackRock Inc. и шведската EQT AB водят преговори за съвместно придобиване на глобалната енергийна компания AES Corp., съобщава агенция Блумбърг, като се позовава на запознати източници. В България AES притежава ТЕЦ „AES Гълъбово" и най-големия вятърен парк в страната – „Свети Никола" край Каварна.

Потенциалната сделка се осъществява чрез Global Infrastructure Partners, която е собственост на BlackRock. Окончателно решение все още няма и преговорите могат да се забавят или да пропаднат, уточняват източниците. От AES, BlackRock и EQT са отказали коментар.

Акциите на AES поскъпнаха с 7,9% във вторник, като пазарната ѝ капитализация е около 10,5 млрд. долара, а общата ѝ стойност, включително дълга, се оценява на приблизително 43 млрд. долара.

Компанията проучва възможности за продажба още от миналата година на фона на засиления интерес към енергийни активи, подхранен от растящото търсене на електроенергия от центрове за данни и приложения за изкуствен интелект.

В България ТЕЦ „AES Гълъбово" осигурява около 7% от електропотреблението, като договорът ѝ с Националната електрическа компания изтича през май 2026 г. В отговор на това централата подготвя трансформация на дейността си, включително преминаване към алтернативни горива и изграждане на съоръжение за съхранение на енергия. Вятърният парк край Каварна е сред водещите производители на възобновяема енергия в страната.

ТЕЦ "AES Гълъбово", на чиято територия е станала влаковата катастрофа. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича