Лагард поздрави България за влизането в еврозоната след първото заседание на ЕЦБ за годината

Кристин Лагард СНИМКА: Ройтерс

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард поздрави България за присъединяването ѝ към еврозоната от 1 януари 2026 г.

Това стана в началото на пресконференцията след първото за годината заседание на франкфуртската парична институция, пише БТА. 

„Бихме искали да започнем с това да поздравим България за присъединяването ѝ към еврозоната на 1 януари 2026 г. Също така сърдечно приветстваме Димитър Радев, управител на Българската народна банка, който днес се присъедини към Управителния съвет с право на глас", заяви Лагард.

По думите ѝ членството в еврозоната почти се е удвоило от основаването й през 1999 г., което е „доказателство за привлекателността на единната валута и за трайните ползи от европейската интеграция".

