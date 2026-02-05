КЕВР: Глоби от 20 хил. до 1 млн. лв. за енергодружествата за надути януарски сметки за ток

Ако се установят надути януарски сметки за ток, енергодружествата, които са ги допуснали, могат да бъдат глобени с между 20 хил. и 1 млн. лв. за нарушение на лицензионната дейност. Това каза председателят на комисията Пламен Младеновски на брифинг днес по повод започналите проверки заради многото оплаквания в социалните мрежи от сметки за ток за януари, които значително надвишават декемврийските.

Към момента в КЕВР обаче няма нито една подадена жалба, подчерта Младеновски. Въпреки това ще се проверят отчетните периоди, правилно ли е правено превалутирането, а част от електромерите ще бъдат свалени за лабораторен метрологичен контрол. Ще се провери и дали купеното от енергодружествата количество ток е равно на това, което са продали на своите клиенти, каза още той.

Според члена на КЕВР Благой Голубарев разликата в температурите между януари 2026 и януари 2025 г. е само 10 градуса - с толкова последният януари е бил по-студен отпреди една година. Токът за битови потребители този януари е само с 2,58% по-скъп в сравнение с година по-рано - промяната на цената бе направена на 1 юли миналата година.

Младеновски каза още, че ще призоват енергодружествата при значителна разлика между декемврийските и януарските сметки, за каквото твърдят хората, да проявят "разумна гъвкавост" и да предложат на клиентите разсрочване на плащането.