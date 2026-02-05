Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи с над 96 млн. евро въвеждането на нови модели в бизнеса

Министерството на иновациите и растежа (МИР) отвори за кандидатстване процедура за въвеждане на нови модели в българските предприятия. Те могат да са свързани както с производството на нови или подобрени стоки и услуги, така и с внедряване или усъвършенстване на бизнес процеси. Мярката е с бюджет 96,3 млн. евро и е по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията". Почти половината от средствата – 46 млн. евро, ще бъдат инвестирани приоритетно в по-слабо развитите региони на Северна България.

От процедурата могат да се възползват микро-, малки и средни фирми от различни сектори на българската икономика. Минималният размер на финансирането е 25 000 евро. Максималният е диференциран спрямо големината на компаниите. Микро- и малките компании ще могат да заявят безвъзмездна помощ до 250 000 евро, а средните до 400 000 евро.

Със средствата ще могат да се купуват необходимите за въвеждане на нови модели машини, съоръжения, оборудване, софтуери, патенти, полезни модели, промишлени дизайни и лицензии. Целта е на компаниите да се предостави подкрепа за подобряване на процесите, стоките или услугите, като се повиши иновационната им дейност и конкурентоспособността. Безвъзмездната помощ по процедурата ще е до 70% от общата стойност на проектите, като ще зависи от вида на дружествата и мястото на изпълнение на заложените дейности.

Кандидатстването е изцяло онлайн в системата ИСУН 2020. Документите могат да се подават до 16:30 ч. на 27.05.2026 г. В платформата представителите на бизнеса могат да задават въпроси и да искат разяснения от експертите на МИР. Отговорите ще бъдат публикувани в ИСУН, както и на сайта на Министерството.