ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Приятел на Иво Калушев от 35 години: Убийството е ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22234057 www.24chasa.bg

КЗП: По-високите сметки за ток нямат нищо общо с приемането на еврото

2440
Кадър: БНТ

Имаме сигнали за завишени сметки за ток. Особено вчера и онзи ден започнаха масово да идват сигнали при нас. Ако да кажем от началото на годината имаме общо 80 сигнала, само за вчера и онзи ден имаме 70 такива, това заяви в "Денят започва" по БНТ Александър Колячев - изпълняващ длъжността председател на КЗП.

Той поясни, че това, че се подават сигнали към КЗП е добре, дотолкова, че ние след това ги разпределяме към КЕВР, която е компетентна в случая, добави той.

"Обичайният ред е когато има проблем със сметката за тока потребителят трябва да уведоми за това съответното разпределително дружество и едва след като получи негативен отговор след това да уведоми за това КЕВР. Ние в казуса нямаме компетенции", обясни Александър Колячев.

Нашите правомощия в този сектор са доста ограничени, каза той. Можем само да разгледаме сигналите и да ги пренасочим по компетентност, добави Колячев.

"Ако сметките се съпоставят с тези през януари, ако температурите са били сходни, може би това е правилният подход".

Александър Колячев беше категоричен, че сигналите за завишени сметки нямат нищо общо с приемането на еврото.

И обясни, че или става въпрос за по-голямо потребление или за някаква техническа грешка.

Кадър: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича