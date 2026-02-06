Мащабните инвестиции на Amazon сринаха акциите й

Продължаващият растеж на облачния сектор отново даде тласък на „Амазон“ (Amazon), а компанията отчете изненадващо силно увеличение на приходите през последното тримесечие. В същото време онлайн търговецът обяви значително разширяване на инвестиционната си програма, което не се прие добре на борсата и акциите се сринаха в следборсовата търговия, предадоха Ройтерс и АПА, цитирани от БТА.

Главният изпълнителен директор Анди Джаси заяви, че през текущата година „Амазон“ планира инвестиции в размер на около 200 млрд. долара (169,52 млрд. евро), което е ръст от около 50 на сто, насочени основно към изграждането на нови центрове за данни, разработването на чипове за изкуствен интелект и комуникационни сателити. Анализаторите очакваха капиталови разходи от около 145 млрд. долара.

Облачната платформа „Амазон Уеб Сървисис“ (Amazon Web Services – AWS) е най-големият доставчик на облачни услуги в света. Въпреки че формира около 15–20 на сто от общите приходи на групата, подразделението генерира близо 60 на сто от оперативната печалба. Компанията разработва и собствени специализирани процесори за изкуствен интелект, предназначени за използване в нейните центрове за данни. През четвъртото тримесечие в експлоатация са били въведени системи с общо около 500 000 чипа „Трейниъм 2“ (Trainium2), използвани основно от разработчика на изкуствен интелект „Антропик“ (Anthropic), в който „Амазон“ има дялово участие.

Освен това компанията изгражда сателитна интернет мрежа в ниска околоземна орбита, която трябва да се конкурира със системата „Старлинк“ (Starlink).

През последните седмици и други големи технологични компании – „Алфабет“ (Alphabet), „Майкрософт“ (Microsoft) и „Мета“ (Meta) – обявиха значително увеличаване на инвестициите си в инфраструктура за изкуствен интелект. Реакцията на инвеститорите обаче беше предпазлива и в много случаи положителна само при отчетен силен ръст на печалбата или приходите.

Финансовите резултати на „Амазон“ за тримесечието са смесени. Приходите са нараснали с 14 на сто на годишна база до 213,4 млрд. долара, а оперативната печалба е достигнала 25 млрд. долара (21,15 млрд. евро), което е в съответствие с пазарните очаквания. Прогнозата за текущото тримесечие обаче разочарова инвеститорите – компанията очаква оперативна печалба в диапазона от 16,5 до 21,5 млрд. долара.

Облачният бизнес отчете ръст от 24 на сто – най-високият от 13 тримесечия насам, посочи Джаси. За сравнение, облачните подразделения на „Алфабет“ и „Майкрософт“ са нараснали съответно с 48 и 39 на сто.

„Пазарът очакваше по-силен ръст на печалбата, но това не се случи“, коментира портфолио мениджърът Дейв Вагнер от компанията за управление на активи „Аптъс“ (Aptus). По думите му инвеститорите остават критични към мащабните инвестиции при по-умерен темп на растеж.

След публикуването на резултатите акциите на „Амазон“ се сринаха с около 11 на сто в следборсовата търговия на Уолстрийт.