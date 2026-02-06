Мобилити Дженерейшънс България ЕООД поема дистрибуцията на марката .



MG България дебютира с две дилърства - в София и Пловдив, като до края на годината се очаква марката да открие свои търговски обекти в още 11 големи града, сред които Бургас, Варна и Велико Търново.



Марката стартира силно в България, представяйки едновременно шест модела - от пъргавия и практичен MG3 до ориентирания към динамиката, високо оценен от критиците електрически кабриолет MG Cyberster.



Компанията ще предлага пълно търговско и следпродажбено обслужване.

Амбицията на Мобилити Дженерейшънс България е да изгради бранд, който пряко да се конкурира с основните автомобилни компании на българския пазар. Компанията дава заявка за постигане на устойчиво развитие и силни пазарни позиции.

Позициониране в България

MG стартира в България с модели, които обхващат няколко сегмента: B, B-SUV, C-SUV и D-SUV. Силното присъствие в SUV сегментите показва, че MG няма да бъде просто поредната нова марка на пазара, а ще се позиционира там, където търсенето е най-голямо, за да постига устойчиви резултати. Моделите, предлагани на българския пазар, ще обхващат четири типа задвижване: бензинов двигател с вътрешно горене, пълен хибрид, plug-in хибрид и изцяло електрически двигател. Гъвкавият подход да се предложат няколко типа задвижвания цели да обхване различни потребителски нужди, така че да може да се насочи подходящия продукт към точния клиент на правилната цена.

MG ще търси Клиента, който иска нещо повече от своя автомобил, на достъпна цена. С диверсификацията на автомобилното предлагане и навлизането на нови технологии клиентите търсят все повече стойност за парите си, тъй като продуктите се припокриват и изборът се затруднява. Марката MG ще се позиционира като масова марка, която дава повече, и убеждава със своя произход, технологични решения и модерен дизайн.

Цените на моделите ще стартират от 17 875 €, като ще има различни опции за отложено плащане, 7-годишна гаранция и пълна гама от услуги и продукти, ориентирани към клиента и безпроблемната експлоатация на новите автомобили.

Хибридната технология Hybrid+

Автомобилите с технологията Hybrid+ на MG, представляват почти половината от продажбите на групата в Европа, което показва, че целта на марката е да отговори на повишеното търсене на електрифицирани автомобили, без да налага агресивно електрически модификации. Hybrid+ използва усъвършенствана комбинация от високоефективен бензинов двигател, електромотор, двоен (паралелен и сериен) хибриден режим и интелигентна електроника за управление на енергията, което оптимизира разхода на гориво, подобрява динамиката и осигурява по-ниски емисии в реални условия на шофиране. Това допринася за плавно, тихо и комфортно шофиране, както в града, така и на дълъг път. Системата автоматично избира най-ефективния режим на работа - електрически, бензинов или комбиниран, без да изисква намеса от водача.

Хибридните модели на MG предлагат модерни системи за безопасност и свързаност, което ги прави достъпно решение за всеки, за когото водещи са високото качество, новите технологии, иновативните решения, както и практичността.

Глобален контекст

През 2025 г. MG Motor постигна за първи път годишни продажби от 300 000* автомобила в Обединеното кралство и Европа. MG отбеляза близо 30% увеличение спрямо същия период през 2024 г., когато марката отчете около 233 000 продажби.

Силното търсене на моделите MG Hybrid+, включително на популярния SUV MG HS, допринесе значително за впечатляващото представяне на марката. В Европа комбинираните продажби на хибридни автомобили от началото на годината достигнаха 137 000 броя - ръст от почти 30%. Междувременно продажбите на гамата MG ZS пред 2025г. се увеличиха до 123 000 автомобила, което представлява впечатляващ ръст от 32% спрямо същия период на 2024 г.

*Данните обхващат периода януари - декември 2025 г. Източник - MG Motor Europe и MG Motor UK към момента на публикуване. Общите продажби на MG за 2025 г. ще бъдат публикувани на по-късен етап.

За MG

Основана в Англия през 1924 г., MG се превръща в една от най-емблематичните автомобилни марки в света. Още от самото начало тя печели сърцата на водачите със своите стилни и достъпни спортни автомобили, които превръщат удоволствието от шофирането в изживяване, достъпно за милиони. Повече от век по-късно духът на MG продължава да живее - както в хилядите класически модели, ценени от ентусиасти по целия свят, така и в новото поколение автомобили, създадени за бъдещето на мобилността.

Днес MG предлага на европейския пазар богата и модерна гама от модели - от бензинови и високоефективни хибридни задвижвания до достъпни изцяло електрически автомобили. Марката е широко призната със своята мисия да направи електромобилите достъпни за повече хора - практични, технологични и вдъхновяващи за шофиране.

MG присъства в 34 европейски държави с близо 1 300 дилърски партньорства. Моделите на марката печелят доверието на клиентите в цяла Европа, подкрепени от впечатляваща 7-годишна гаранция или 150 000 км пробег.

За да научите повече за MG Motor България, посетете: www.mgmotor.bg