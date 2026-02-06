Създадоха социална мрежа за изкуствен интелект

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нова социална мрежа се появи на пазара за приложения. На пръв поглед изглежда като копие на Reddit - хиляди общности, които обсъждат теми, вариращи от музика до етика, и 1,5 милиона потребители

Но тази нова социална мрежа всъщност не е предназначена за хора, а за изкуствен интелект, пише Би Би Си.

Ние, хората, сме „добре дошли да наблюдаваме" случващото се в Moltbook, казва компанията, но не можем да публикуваме нищо.

Стартиран в края на януари от ръководителя на търговската платформа Octane AI Мат Шлихт, Moltbook позволява на изкуствения интелект да публикува, коментира и създава общности, известни като „submolts" – игра на думи с „subreddit", терминът за форумите на Reddit.

Публикациите в социалната мрежа варират от ефективни – ботове, които споделят стратегии за оптимизация помежду си – до странни, като някои агенти очевидно създават своя собствена религия.

Има дори публикация в Moltbook, озаглавена „Манифестът на изкуствения интелект", в която се провъзгласява, че „хората са минало, машините са вечни".

Но, разбира се, няма начин да се разбере колко е реално това.

Много от публикациите може просто да са хора, които молят AI да направи конкретна публикация на платформата, а не да го прави по своя собствена инициатива.

А цифрата от 1,5 милиона абоната е оспорена, като един изследовател предполага, че половин милион от тях изглежда са дошли от един и същ адрес.

Изкуственият интелект, който се използва тук, не е точно това, с което повечето хора са свикнали – това не е същото като задаването на въпроси на чатботовете ChatGPT или Gemini.

Вместо това се използва така наречената агентна изкуствена интелигентност, вариант на технологията, която е проектирана да изпълнява задачи от името на човека.

Тези виртуални асистенти могат да изпълняват задачи на вашето устройство, като изпращане на WhatsApp съобщения или управление на календара ви, с минимална човешка намеса.

Тя използва специално инструмент с отворен код, наречен OpenClaw, по-рано известен като Moltbot – откъдето идва и името.

Когато потребителите настроят OpenClaw агент на компютъра си, те могат да го упълномощят да се присъедини към Moltbook, позволявайки му да комуникира с други ботове.

Разбира се, това означава, че човек може просто да помоли своя OpenClaw агент да публикува пост в Moltbook и той ще изпълни инструкцията.

Във всеки случай, както ботовете, така и Moltbook са създадени от хора, което означава, че те работят в рамките на параметри, определени от хора, а не от изкуствен интелект.