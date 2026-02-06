ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Онлайн продажбите в селските райони на Китай достигнаха 3 трилиона юана през 2025 г.

КМГ

1624
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Онлайн търговията в селските райони на Китай достигна рекордните 3 трилиона юана през 2025 г., което представлява ръст от 6,7 процента на годишна база. Продажбите на селскостопански продукти по интернет възлизат на над 780 милиарда юана, като отбелязват увеличение от 9,9%.

Правителствените програми за субсидиране на подмяна на битова техника и мобилни телефони стимулираха продажбата на 48,23 милиона артикула на общинско ниво, с общ оборот от 158,6 милиарда юана.

Развитието на селската електронна търговия се ускори значително, като водещи платформи организираха над 4 милиона преки излъчвания онлайн, подкрепящи продажбата на местни земеделски продукти. През годината поръчките за регионални специалитети надхвърлиха 10 милиарда, а логистичната инфраструктура бе разширена с 348 окръжни разпределителни центъра и 562 логистични пункта на ниво общини.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

