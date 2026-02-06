Китай постигна пробив в технологията за съхранение на енергия чрез сгъстен въздух

Китайски инженери постигнаха значителен технологичен пробив, след като разработиха най-мощния компресор за съхранение на енергия чрез сгъстен въздух. Системата позволява излишната електроенергия да се използва за нагнетяване на въздух, който впоследствие се освобождава за производство на електричество при пиково търсене. Развитието на подобни технологии е ключово за интегрирането на възобновяеми енергийни източници, като слънчевата и вятърната енергия, и за стабилизирането на електроенергийната мрежа.

По време на тестовете компресорът достигна максимално налягане от 10,1 MPa и пикова мощност от 101 MW, като работи в широк диапазон на натоварване – от 38,7 до 118,4 процента. Ефективността при максимално налягане достига 88,1 процента, което поставя системата сред водещите в световен мащаб.