Биткойнът падна до 60 000 долара за първи път от октомври 2024 г.

Биткойнът падна до 63 000 долара в ранния следобед в САЩ, след като разпродажбата на криптовалути тази седмица се превърна в "кървава баня" в четвъртък, съобщи CoinDesk.

Според данни на CoinDesk, най-голямата криптовалута е спаднала с повече от 10% през последните 24 часа до малко над 63 000 долара, което е най-слабото ниво от октомври 2024 г. и под пика от 2021 г. Сега криптовалутата е с 50% по-ниска от рекордния си връх от малко над 126 000 долара, достигнат в началото на октомври.

Среброто също се срина с 14% през деня и сега е с почти 40% под рекордния си връх отпреди само една седмица. Златото също падна с повече от 2% до 4850 долара, но спадът не беше толкова тежък, колкото при среброто. Скъпоценният метал се търгува сега с около 15% под рекорда си от миналата седмица.

Акциите на софтуерни компании, които често се движат в синхрон с биткойна, продължиха да се разпродават, като тематичният iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) отбеляза спад от над 3% и понижение от 24% от началото на годината. S&P 500 и технологичният Nasdaq също отбелязаха понижение от 1%.