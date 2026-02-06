Председателят на Надзорния съвет на Българската банка за развитие Деляна Иванова участва в дискусионния форум „Възможности и предизвикателства пред местните финанси през 2026 година“, организиран от Националното сдружение на общините в Република България. Пред представители на местната власт Иванова представи програмите, които държавната банка изпълнява в подкрепа на общините, и отговори на конкретни въпроси, свързани с тяхното прилагане и разплащане.

В рамките на инвестиционната програма за общините бяха обсъдени конкретни казуси, като бе предоставена допълнителна информация за механизма на плащанията. „ББР не извършва оценка по същество на разходите, но има задължение, съгласно постановление на Министерския съвет, да гарантира, че средствата се превеждат към изпълнителите по проектите, като по този начин следи за целесъобразното изразходване на ресурса“, обясни Иванова. Тя допълни, че ББР извършва от края на миналата година плащания по инвестиционни проекти на общините.

Председателят на Надзорния съвет на ББР акцентира и върху специалната програма на банката, осигуряваща оборотно финансиране на строителни компании, които имат сключени договори с публични възложители за изпълнение на дейности с осигурен бюджет.

След одобрение от Европейската комисия и с решение на Министерския съвет, ББР управлява и програмата за обновяване на жилищни сгради, финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост, с текущ бюджет от близо 247 млн. евро. Иванова посочи, че до юни 2026 г. следва да бъдат сключени всички споразумения за финансиране с общините, а срокът за приключване на дейностите е до края на 2029 г. Всички проекти с подписани договори по етап 1 и етап 2 вече се прехвърлят към ББР, като безвъзмездното финансиране за двата етапа е 100%. Иванова уточни още, че няма да се провежда нова процедура за кандидатстване, тъй като необходимата документация ще бъде прехвърлена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството към ББР чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН).