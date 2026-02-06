ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Калояна Налбантова би японка за четвъртфинал в Бак...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22235792 www.24chasa.bg

Цената на природния газ на хъба TTF е 35 евро за мегаватчас

1004
Цената на природния газ на хъба TTF е 35 евро за мегаватчас. Снимка: Йордан Симеонов

Цените на мартенските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 34,585 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:30 часа българско време, предаде БТА. Днешната търговия започна от равнище 34,490 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 33,735 евро за мегаватчас. Цената на природния газ се понижава през тази седмица, след като предходната седмица достигаше до 39 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 6 февруари, е 34,62 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 34,79 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 34,62 евро за мегаватчас.

Цената на природния газ на хъба TTF е 35 евро за мегаватчас. Снимка: Йордан Симеонов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича