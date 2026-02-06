Цената на природния газ на хъба TTF е 35 евро за мегаватчас

Цените на мартенските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 34,585 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:30 часа българско време, предаде БТА. Днешната търговия започна от равнище 34,490 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 33,735 евро за мегаватчас. Цената на природния газ се понижава през тази седмица, след като предходната седмица достигаше до 39 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 6 февруари, е 34,62 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 34,79 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 34,62 евро за мегаватчас.