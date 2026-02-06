НСИ: Бизнес услугите в България се увеличават с 9,8%

През ноември 2025 г. общият индекс на производството в областта на бизнес услугите се увеличава с 2,9 на сто спрямо предходния месец, показват предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо ноември 2024 г. е регистрирано увеличение с 9,8 на сто на календарно изгладения индекс по предварителни данни.

През ноември 2024 г. индексът намаля с 1,1 на сто на месечна база, а на годишна беляза ръст с 3,2 на сто, показва справка в НСИ.

През ноември 2025 г. увеличение спрямо предходния месец е отчетено в следните сектори: „Административни и спомагателни дейности" - с 9 на сто, „Професионални дейности и научни изследвания" - с 6,2 на сто, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 4,7 на сто, и „Транспорт, складиране и пощи" - с 1,7 на сто. Намаление се наблюдава в секторите: „Операции с недвижими имоти" - с 9,8 на сто, и „Хотелиерство и ресторантьорство" - с 1,2 на сто.

На годишна база ръст на производството е регистриран в секторите: „Професионални дейности и научни изследвания" - с 21,2 на сто, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 14,7 на сто, „Операции с недвижими имоти" - с 6 на сто, „Административни и спомагателни дейности" - с 5,4 на сто, и „Транспорт, складиране и пощи" - с 3,4 на сто. Намаление се наблюдава само в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство" - с 0,6 на сто.