Япония е готова за нов опит да пусне най-голямата атомна електроцентрала в света

Япония отново планира да се опита да пусне в експлоатация следващата седмица „Кашивадзаки-Карива" (Kashiwazaki-Kariwa) - най-голямата атомна електроцентрала в света, след като първият опит през януари беше прекъснат заради неизправност на алармата в системата за мониторинг. Това съобщи днес операторът „Токио Електрик Пауър Ко" (Tokyo Electric Power Co, TEPCO), предаде БТА п информация на Франс прес.

Дейностите по рестартирането на „Кашивадзаки-Карива", която е затворена след аварията във Фукушима през 2011 г., започнаха на 21 януари.

Възобновяването на дейността ѝ обаче беше прекъснато само часове, след като беше пусната в експлоатация заради задействане на аларма в системата за мониторинг.

Операторът „Токио Електрик Пауър Ко" вече планира „реакторът да бъде пуснат на 9 февруари" - понеделник, обяви по време на пресконференция директорът на централата Такейуки Инагаки.

Причината за предишното преустановяване на пускането в експлоатация на централата е била грешка в настройките на алармата, която „е отчела" леки колебания на електрическия ток в кабел, въпреки че те оставали в безопасни граници. Компанията е променила параметрите на алармата и реакторът може да бъде пуснат безопасно, като търговската експлоатация се очаква най-рано на 18 март.

АЕЦ „Кашивадзаки-Карива" беше спряна, когато Япония затвори всичките си ядрени реактори след тройното бедствие - земетресение, цунами и ядрена катастрофа във Фукушима през март 2011 г.

Страната, която е петият по големина източник на въглероден диоксид в света и зависи силно от вноса на изкопаеми горива, търси варианти да намали зависимостта си от изкопаеми горива, да достигне въглеродна неутралност до 2050 г. и да покрие растящото търсене на електричество, свързано с изкуствения интелект (ИИ).

Общо 14 реактора вече са пуснати отново в експлоатация в Япония след строго затягане на нормите за безопасност.

АЕЦ „Кашивадзаки-Карива", разположена на брега на Японско море, е първата централа на оператора „Токио Електрик Пауър Ко", която ще бъде рестартирана след инцидента във Фукушима.

Населението на префектура Ниигата, където се намира централата, е силно разединено по този въпрос - според проучване, проведено през септември 2025 г., 60 на сто от жителите са били против рестартирането спрямо 37 на сто, които го подкрепят.

Няколко асоциации подадоха петиция срещу рестартирането в началото на януари, съдържаща близо 40 000 подписа, изпратена към управлението за ядрено регулиране, подчертавайки, че централата се намира в активна сеизмична зона, където през 2007 г. е имало силно земетресение.