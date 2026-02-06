Евростат: България е първа по ръст в ЕС в производството в сектора на услугите

Производството в сектора на услугите в България е нараснало с 2,9 на сто през ноември на месечна база и с 9,9 на сто на годишна основа, което нарежда страната на първо място сред държавите членки на Европейския съюз и по двата показателя, показват първоначалните оценки на Евростат, съобщи БТА.

Въпреки силното представяне на България на равнище Европейски съюз и еврозона секторът на услугите отчита понижения на месечна база. Сезонно изгладените данни показват спад от 0,5 на сто в ЕС и от 0,6 на сто в еврозоната през ноември спрямо октомври, след увеличение от 0,1 на сто месец по-рано и в двете зони.

В България ръстът на услугите се забавя леко спрямо октомври, когато беше отчетено увеличение от 3,2 на сто, но остава най-високият в ЕС. През септември месечният ръст беше 1,4 на сто.

На годишна база обаче растежът в страната ни се ускорява значително – до 9,9 на сто през ноември, спрямо 5,9 на сто през октомври и 1,7 на сто през септември, като страната отново заема първо място сред държавите членки.

В ЕС през ноември спрямо октомври производството в сектора на услугите намалява с 0,9 на сто при транспорта и складирането, с 0,2 на сто при услугите за настаняване и хранене, с 0,4 на сто при информацията и комуникационните услуги, с 0,1 на сто в сектора на недвижимите имоти, с 0,5 на сто при професионалните, научни и технически дейности и с 0,7 на сто при административните и спомагателни услуги.

В еврозоната за същия период производството се понижава с 0,7 на сто при транспорта и складирането, с 0,1 на сто при услугите за настаняване и хранене, с 0,1 на сто при информацията и комуникационните услуги, с 0,3 на сто в сектора на недвижимите имоти, с 0,7 на сто при професионалните, научни и технически дейности и с 0,6 на сто при административните и спомагателни услуги.

Сред държавите членки, за които има налични данни, най-високите месечни увеличения са регистрирани в България – 2,9 на сто, Румъния – 2,3 на сто и Словакия – 2,1 на сто. Най-голям месечен спад е отчетен в Гърция – 6 на сто, Дания – 5,1 на сто и Унгария – 2 на сто.

На годишна база през ноември 2025 г. спрямо същия месец на 2024 г. производството в сектора на услугите в ЕС намалява с 1,6 на сто при транспорта и складирането, увеличава се с 0,2 на сто при услугите за настаняване и хранене, нараства с 3 на сто при информацията и комуникационните услуги, с 1,2 на сто в сектора на недвижимите имоти и с 0,3 на сто при професионалните, научни и технически дейности, докато при административните и спомагателни услуги е отчетен спад от 0,4 на сто.

В еврозоната на годишна база производството намалява с 0,3 на сто при транспорта и складирането, нараства с 0,1 на сто при услугите за настаняване и хранене, увеличава се с 3,2 на сто при информацията и комуникационните услуги, с 0,3 на сто в сектора на недвижимите имоти, намалява с 0,1 на сто при професионалните, научни и технически дейности и спада с 0,6 на сто при административните и спомагателни услуги.

Най-голям годишен ръст сред държавите членки е регистриран в България – 9,9 на сто, следвана от Полша – 5,8 на сто, както и Латвия и Румъния – по 5 на сто. Най-голям годишен спад е отчетен в Дания – 13 на сто, Унгария – 8,9 на сто и Естония – 2,3 на сто.