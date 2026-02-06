НСИ: Ръст от над 29% на оборотите в търговията на дребно с техника, мебели и други стоки за бита

През декември 2025 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени се увеличава с 1,6 на сто спрямо предходния месец, по предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ). Търговският оборот нараства със 7,7 на сто спрямо декември 2024 г. според календарно изгладените данни.

Справка в НСИ сочи, че в през януари 2025 г. оборотите в търговията на дребно запазиха нивото си от предходния месец, а на годишна база беше отчетен ръст с 8,1 на сто.

През декември 2025 г. е отчетено повишение на оборота при „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали" - с 5,6 на сто, както и при „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали" - с 1,9 на сто, докато в „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия" се наблюдава понижение - с 1,6 на сто. В групата „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали" нарастване е регистрирано при всички подгрупи, като най-съществено е при: „Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет" - с 20,4 на сто, „Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности" - с 4,8 на сто, както и при подгрупи „Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки" и „Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита" - с по 3,4 на сто.

През декември 2025 г., в сравнение със същия месец на 2024 г., ръст на оборота е регистриран при „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали" - с 15,7 на сто, както и при „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали" - с 11,8 на сто, докато при „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия" се наблюдава намаление - с 4,6 на сто. В групата „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали" нарастване се наблюдава при всички подгрупи, като най-съществено е при: „Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита" - с 29,3 на сто, „Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки" - с 16,4 на сто, и „Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника" - с 16,3 на сто.