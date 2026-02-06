Евростат: В ЕС са произведени 4,4 млн. чифта ски и дъски за сноуборд през 2024 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През 2024 г. страните от Европейския съюз (ЕС) са произвели 4,4 милиона чифта ски и дъски за сноуборд, което е с 19 на сто по-малко спрямо 2023 г. Близо 40 на сто от тези артикули (1,7 милиона) са произведени в Австрия, предаде БТА по данни на Евростат.

Около 2 милиона чифта ски и сноуборд дъски са били изнесени за страни извън ЕС, което е спад с 19 на сто в сравнение с 2023 г. (2,4 милиона). Внесени са 1,2 милиона ски и дъски за сноуборд или с 35 на сто по-малко в сравнение с предходната година (1,9 милиона).

Австрия - най-големият износител и вносител в ЕС

Австрия е най-големият износител сред страните от ЕС с 900 000 чифта ски и дъски за сноуборд, следвана от Франция (300 000) и Германия (200 000). Австрия е на първо място и по внос (700 000), изпреварвайки Германия (200 000) и Франция (100 000).

При износа към трети страни около две пети от ските и дъските са за САЩ (700 000 или 38 на сто от общия експорт извън ЕС), следвани от Швейцария (300 000, 14 на сто) и Канада (200 000, 11 на сто).

Вносът от страни извън ЕС е с произход главно от Украйна (400 000; 38 на сто от вноса), следвана плътно Китай (също 400 000; 38 на сто), Тайван (82 000; 8 на сто) и Швейцария (56 000; 5 на сто).

Данни за България не са налични, сочи справка в базата на европейската статистическа агенция.

Статията е публикувана по повод Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026, които започват днес, посочва Евростат.