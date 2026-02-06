Германският износ е нараснал през 2025 г. за първи път от две години

Германският износ е отбелязал ръст през 2025 г. за първи път от две години насам, сочат окончателните данни на германската статистическа служба „Дестатис", предаде БТА. Благодарение на силното представяне през декември стойността на изнесените стоки с надпис „Произведено в Германия" достига над 1,569 трлн. евро, което представлява увеличение с 1,0 на сто на годишна база, след календарна и сезонна корекция, предаде ДПА.

През 2023 и 2024 г. германският износ отчете спад. Ръстът през 2025 г. е изненадващ, тъй като в началото на годината статистическата служба прогнозираше леко понижение на експорта въз основа на предварителни данни.

В края на годината износът се ускори значително. През декември, след календарна и сезонна корекция, германският износ нарасна с 4,0 на сто спрямо предходния месец и надхвърли 133 млрд. евро. Това се случва въпреки продължаващите търговски спорове със Съединените щати.

Износът за САЩ се увеличи с близо 9 на сто до 11,8 млрд. евро през декември. Още по-силен ръст е отчетен при експорта за Китай, който нарасна с почти 11 на сто до 7,2 млрд. евро. Доставките за страните от Европейския съюз се увеличиха с 3,1 на сто до над 75,3 млрд. евро.

През 2025 г. вносът в Германия също нарасна – с 4,4 на сто до 1,367 трлн. евро. Външнотърговският баланс завършва годината с излишък от около 200 млрд. евро.

Увеличението на износа в края на годината създава предпоставки за постепенно възстановяване на германската икономика, която през 2025 г. отчете минимален растеж от 0,2 на сто и едва избегна трета поредна година без икономически растеж, посочва ДПА. За 2026 г. федералното правителство прогнозира растеж от 1,0 на сто.

Според Федералната статистическа служба външната търговия остава ключов фактор за пазара на труда, като почти всяко четвърто работно място в Германия е пряко или косвено свързано с износа.