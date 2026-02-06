С бюджет от 242 000 евро стартира вторият етап, кандидатстването е отворено до 9 март 2026 г.

За стотици хиляди хора в България пускането на чешмата все още не гарантира течаща вода. По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националния воден борд през определени периоди на 2025 г. над 300 000 души, или повече от 4,5% от населението, са живели в населени места с режим на водоподаването.

На този фон Фондация BCause и JTI България стартират второто издание на грантовата програма „Капка по капка", насочена към устойчив достъп до чиста питейна вода. Новият етап разполага с бюджет от 242 000 евро и цели да даде възможност на местните общности да реализират конкретни решения на проблемите с водоснабдяването.

„Достъпът до чиста вода е основно човешко право. Когато той липсва, дори най-обикновените неща се превръщат в ежедневен проблем. С „Капка по капка" подкрепяме общности, които намират реални решения за тези предизвикателства там, където са най-осезаеми – в домовете и ежедневието на хората", казва Гергана Бонева от JTI България, отдел „Корпоративни въпроси и комуникация".

Програмата е отворена за неправителствени организации, граждански групи, кметства и общини, особено в райони с хроничен недостиг на вода или проблеми с нейното качество. Финансиране могат да получат проекти за идентифициране и възстановяване на водоизточници, подобряване на инфраструктурата, внедряване на „умни" технологии, доброволчески инициативи и обществени дейности за опазване на водните ресурси.

Крайният срок за кандидатстване е 9 март 2026 г., а организаторите ще проведат и информационни онлайн срещи за потенциалните кандидати – за общини и кметства на 6 февруари, и за НПО и граждански групи на 10 февруари.

„Миналата година доказа какво могат да постигнат мотивираните общности, когато разполагат с правилната подкрепа. С новото издание на грантовия компонент каним още повече общности да се включат и да създадат реална промяна – проект по проект", допълва Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация BCause.

„Капка по капка" е част от глобалната инициатива JTI Global WASH – тригодишна програма за периода 2025–2027 г., насочена към подобряване на достъпа до вода, санитария и хигиена в уязвими региони. В България инициативата е с общ ангажимент от 1,5 млн. щатски долара и включва изграждане на обществени чешми за питейна вода в София и Благоевград, подкрепа за социални организации, предоставящи хигиенни услуги на хора без дом, както и грантове за НПО и общини.

В първото издание на програмата, реализирано с партньорството на Българската асоциация по водите и Националното сдружение на общините, бяха финансирани 28 проекта с над 250 000 евро. Те подобриха достъпа до вода за повече от 250 000 души в 17 региона на страната.

Сред конкретните резултати са нови водоизточници в област Ловеч, възстановени чешми в Тетевен и на Витоша, модернизирани помпени станции в Берковица и съживени обекти на местното културно наследство в района на Деветашкото плато, където 18 чешми са възстановени заедно с традициите и фолклора около тях.

Макар националните решения на водния проблем да изискват дългосрочни инвестиции, програмата „Капка по капка" показва, че локалните инициативи могат да донесат бърз и осезаем ефект за хората, които ежедневно се сблъскват с недостига на вода.