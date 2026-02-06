Висока вълна през трите язовира на каскада "Арда". Проведена е успешно

Обилните валежи през последното денонощие в условията на обявен червен код в Южна България в четвъртък, 5 февруари, са довели до преминаване на висока вълна през трите язовира от каскада „Арда", това са „Кърджали", „Студен кладенец" и „Ивайловград". Към петък, 6 февруари, се отчита успешно й провеждане през преливниците на водоемите, съобщават от НЕК, която ги стопанисва.

В рамките на вълната пикът на притока към първото стъпало на каскадата – язовир „Кърджали", е отчетен в размер на 863 куб. м в секунда. Във вечерните часове на на 5 февруари са отворени 2 от 4-те преливни клапи на язовира с цел провеждане на водните количества и понижаване на завирения му обем. При 24-часов режим на работа на ВЕЦ "Кърджали" максималното отчетено водно количество през преливника е в размер на 450 куб. м/сек.

Пикът на общия приток към язовир „Студен кладенец" е 1870 куб. м/сек. В късните часове на 5.02.2026 г. са отворени 5 преливни клапи на язовира от общо 9. При 24-часов режим на работа на ВЕЦ "Студен кладенец" максималното преливно водно количество през преливника е 1320 куб. м/сек.

Пикът на притока към язовир „Ивайловград", последното стъпало на каскадата, е отчетен в размер на 1750 куб. м/сек. Язовирът започва да прелива в 23 ч на 5.02.2026 г., като към 12 ч на 6.02.2026 г. преливното водно количество е в обем от 538 куб. м/сек.

От НЕК съобщават, че продължава постоянния оперативен контрол и екипите са в в готовност за своевременни действия.