С 40% по-високи сметки за ток през януари в Североизточна България. Ниските температури вдигнали потреблението спрямо декември

За първите пет дни на февруари ползваната електроенергия е с 23 на сто повече спрямо същия месец на 2025 г., съобщават от "Енерго-Про"

Средната януарска сметка на клиентите на "Енерго-Про" в Североизточна България спрямо декемврийската е по-висока с 40%. Това се дължи на измереното по-високо потребление на клиентите с 41%, съобщават от компанията.

Въпреки значителното увеличение на сметката спрямо предходната, януарската сметка е сравнима с тази за 2025 г. и спрямо нея е по-висока с 15,8%. Това се дължи както на отчетеното и оповестено от Електроенергиен системен оператор, по-високо потребление по време на Коледните и Новогодишни празници през тази година, така и на двете изменения на цената на електрическата енергия от 1 юли 2025 г. с 2,53%.

За различните области, снабдявани от дружеството, измерените средни температури са били между 1,4 и 3,7 градуса по-ниски в сравнение с предходната година. Това е довело до по-интензивно използване на електрически уреди за отопление. Дори отоплителните електроуреди да са настроени да поддържат една и съща температура през целия зимен сезон, графиката на потреблението се покачва рязко с понижаване на външните температури. Това се дължи на факта, че голяма част от използваните уреди за електрическо отопление понижават своя коефициент на полезно действие (КПД) при температури от около –5°C и по-ниски, което налага използването на значително повече електроенергия за поддържане на същия топлинен комфорт. В случаите, в които увеличението на сметките е значително над средното, това се обуславя и от индивидуалния профил на потребление и енергийната ефективност на жилището, коментират от "Енерго-Про".

Фактурите, издадени през януари, обхващат и периода на коледните и новогодишните празници, които тази година включваха по-голям брой почивни дни в сравнение с предходната. Това е довело до по-продължително пребиваване в домовете и съответно до по-високо потребление на електроенергия. В областите Варна и Добрич допълнително влияние оказаха обявените грипни епидемии и преминаването към онлайн обучение за учениците.

Данните на компанията за началото на февруари показват също тенденция за продължаващо повишено потребление. За първите пет дни на февруари 2026 г. количествата електроенергия, доставени в мрежата на "Енерго-Про", са с приблизително 23% по-високи в сравнение със същия период на 2025 г. , което ще даде отражение в следващите сметки на клиентите.

Компанията подчертава, че срокът на отчет за всяка сметка не надвишава законоустановения максимум от 31 дни. При съмнения относно коректността на отчетеното потребление клиентите имат възможност да подадат сигнал за проверка по установения ред.

Цените на електроенергията за битови клиенти се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и не са едностранно променяни от дружеството.

"Енерго-Про" напомня, че всеки клиент може да провери детайлите на своето потребление чрез онлайн услугите на компанията и да получи съдействие от експертите в клиентските центрове и на денонощните телефонни линии. Дружеството продължава да работи в пълно съдействие с КЕВР и компетентните институции във връзка с извършваните проверки.



