"Лукойл" преговаря с поне още две компании за продажбата на чуждестранните си активи

3060
Снимка: Архив

"Лукойл" преговаря с поне още две компании за продажбата на чуждестранните си активи, съобщава Ройтерс, цитирана от БНТ, като се позовава на източници, близки до уреждането на сделката.

Една от силно заинтересованите компании е "Шеврон". Информацията беше разпространена, след като преди седмица беше обявено, че руският енергиен гигант се е споразумял за продажба с американската инвестиционна компания "Карлайл". 

"Лукойл" трябва да продаде активите до 28 февруари. Крайният срок беше определен от американското Министерство на финансите, което наложи санкции на "Лукойл" и "Роснефт" миналата година в опит да накара Москва да се съгласи на мирно споразумение с Украйна.

Снимка: Архив

