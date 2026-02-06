Освен 6,2 млрд. лв. в банките през декември българите оставиха и 10 млрд. лв. в магазините (Обзор, графика)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Продажбите на техника и мебели с почти 30% ръст за една година

Купуването на имоти и внасянето на цели 6,2 млрд. лв. като депозити в банките през декември не е било единственото нещо, което са правили българите с парите си, преди да посрещнат еврото.

Те освен това са и пазарували бясно, при това не храни и напитки в навечерието на празниците, а предимно по-дълготрайни стоки - битова техника, мебели, обзавеждане за дома, мобилни телефони и компютърна техника.

Това показват данните на НСИ за оборотите на търговците, публикувани в петък.

Тези обороти са се увеличили със 7,7% в сравнение с декември на предходната година, сочат цифрите. Инфлацията за същия период не може да обясни този скок,

тъй като беше по-малка - само 5%

Точната сума според справка на НАП, предоставена на “24 часа”, е 10,043 млрд. лв. Това е дневният оборот на фискалните устройства в България за декември 2025 г., като той е с около 10% по-висок от този през предходния декември.

От данните на НСИ става ясна разбивката на ръстовете при отделните стоки и се оказва, че той изобщо не засяга традиционното пазаруване за коледната и новогодишната трапеза, тъй като при храните, напитките и тютюневите изделия има всъщност годишен спад от 4,9%.

За сметка на това оборотите на търговците на битова техника, мебели и обзавеждане за дома

са се вдигнали с 29,3% за една година

При нехранителните стоки има годишен ръст на оборотите от 16,4%, а при лекарствата и козметиката - 10,4% (виж инфографиката).

Данните на НСИ показват още годишен ръст от 14,7% на онлайн търговията през последния месец на миналата година, но той е по-скоро нещо традиционно за празничните дни, когато куриерските фирми са затрупани от поръчки заради пазаруването на подаръци през интернет. Има и 8,6% ръст на продажбите на текстил, облекла и обувки - също част от традиционно купувани през този месец на годината стоки, макар че е твърде вероятно роля за този ръст да е изиграло известно задържане на цените на тези артикули, което се наблюдава през последните месеци.

Справката на НАП показва още, че

най-големите обороти от продажби у нас се извършват в средата на декември

Ако на 14 декември, което беше в неделя, фискалните устройства са отчели 207 млн. лв. оборот, през следващите делнични дни той скача рязко първо на 395 млн., а след това достига до 406 млн. дневно на 17 декември.