Таско Ерменков, член на КЕВР: Ще направим проверки по всички жалби заради високите сметки

Ще направим проверки по всички жалби, но за да бъде по-бързо и качествено, жалбоподателите, трябва да подават точните молби. Пусната само една фактура не върши работа, не знаем против какво човекът възразява. Трябва да се подаде жалба по установения ред и да бъде попълнена правилно. Ще излезем със съответните изводи след проверките, а ако някое дружество си е позволило да наруши период или да надпише сметка, ще бъдем безкомпромисни и ще налагаме глоби, които не са никак малко - между 20 хил. лв. и 1 млн.

Това заяви Таско Ерменков, член на КЕВР по повод завишените сметки за ток.

По думите му най-честите жалбоподатели са от EVN, но дружеството също излезли с позиция, че считат, че високите сметки се дължат на повишено количество потребена енергия и дали пример, че тя е била повишена с 40% спрямо миналата година. Нашата работа е да проверим дали е спазен правилния срок за отчитане, дали има повишение и т.н.", заяви Ерменков.

"През този период имаше много почивни дни, повечето хора са били вкъщи, основно ако отоплението им е на ток, те са изразходили много чисто за лична употреба - лични хигиенни нужди, готвене, чистене, гости. Цената на тока не е променяна от първи юли миналата година и не е мръднала наникъде и е такава, каквато е", категоричен бе той.

"Ако някоя сметка е драстично голяма, в сравнение с доходите на дадено семейство и бъде затруднено да заплати, смятам, че дружествата ще подходят разумно и със съчувствие и там, където има такива проблеми да се намери решение - или разсрочено плащане, или да се прихване от други сметки. Тези дружества все пак работят с хора и имат човешка съпричастност към такива проблеми", заяви той.

Той сподели, че в момента, в който КЕВР откриели грешка, информирали съответното дружеството какво да направи като действие и му се налага съответна санкция. "Всички наши решения свързани с жалби и санкции подлежат на съдебен контрол, могат да бъдат обжалвани двуинстанционно и затова гледаме като правим такива действия, с установяване на решения и налагане на санкции, така да изготвим документацията, че съдът да не може да ги върне", поясни още Ерменков.