ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са загинали при наводнения след силни дъждов...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22239820 www.24chasa.bg

БНБ: 81% от левовете са изтеглени от обращение

2112
БНБ СНИМКА: Архив

Към 6 февруари 2026 г. процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове, съобщиха от Българската народна банка. 

Към отчетната дата в наличнопарично обращение остават 5.9 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява 81% изтеглено наличнопарично обращение в левове спрямо началото на 2025 г.

Към същата дата в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 6.7 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението.

От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в Република България.

БНБ СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)