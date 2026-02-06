Икономическият растеж на Русия се забавя рязко до 1 на сто през 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Икономическата продукция на Русия е нараснала с 1 процент през 2025 г. и възлиза на 213,5 трилиона рубли (над 2,7 трилиона долара). Това сочат оповестените днес първоначални оценки на руската статистическа агенция Росстат, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Това представлява значително забавяне за руската икономика, която наддаде с 4,3 на сто през 2024 г. и с 4,1 на сто през 2023 г., припомня агенция Интерфакс.

През януари Международният валутен фонд (МВФ) намали прогнозата си за ръста на икономиката на Русия, като заложи на увеличение с 0,6 на сто през 2025 г. и 0,8 на сто през настоящата година.

Като причини за икономическото забавяне от МВФ посочват високите лихвени проценти в Русия, ограничения на капацитета за производство и намаляване на икономическите стимули, свързани с руската инвазия в Украйна.

По-рано тази седмица руският президент Владимир Путин съобщи за спада на икономическия растеж през 2025 г. до 1 процент. „Това е по-ниско от динамиката, наблюдавана по-рано, и ние добре осъзнаваме това“, коментира данните Путин.

Той призна също, че инфлацията в Русия се е ускорила в началото на 2026 г. – до 6,4 на сто на годишна база.

За сравнение, през 2025 г. инфлацията в Русия бе 5,6 на сто, а през 2024 г. – 9,5 на сто, по данни на Руската централна банка.