Европейските борси приключиха възходящо

Водещите индекси на европейските финансови пазари приключиха търговската седмица, в която бяха публикувани редица корпоративни резултати, на положителна територия, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се повиши с 230,4 пункта или 0,94 на сто до 24 721,46 пункта, а парижкият САС 40 прибави 35,67 пункта или 0,43 на сто до 8273,84 пункта, пише БТА.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 нарасна с 60,53 пункта или 0,59 на сто до 10 369,75 пункта.

Общоевропейският индекс STOXX 600 се увеличи с 5,47 пункта или 0,89 на сто до 617,12 пункта.

Акциите на датския разработчик на офшорни вятърни паркове „Йорстед“ (Ørsted) поскъпнаха с 3,4 на сто в края на търговията, след като компанията отчете ръст на приходите с 9,8 на сто през четвъртото тримесечие на годишна база. Печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) възлиза на 25,1 млрд. датски крони, в рамките на прогнозирания диапазон от 24-27 млрд. крони, а нетната печалба за годината достигна 3,2 млрд. крони.

За сметка на това ценните книжа на френската банка „Сосиете женерал“ (Societe Generale) поевтиняха с 2,2 на сто след публикуването на финансовите резултати за четвъртото тримесечие. Нетната печалба на групата през периода е нараснала с 36,4 на сто до 1,42 млрд. евро спрямо 1,04 млрд. евро за същото тримесечие на предходната година.

Акциите на „Стелантис“ (Stellantis), търгувани на борсата в Милано, се сринаха с над 25 на сто – най-големият им дневен спад от юни 2020 г. – след като автомобилният производител обяви мащабна реорганизация на бизнеса си на стойност 22 млрд. евро.