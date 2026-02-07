Тръмп заплаши с мита страните, които търгуват с Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Той даде 25 % като пример за възможна тарифа

Американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи наказателни мита на търговските партньори на Иран на фона на напрежението с тази страна, предадоха ДПА и Ройтерс. В изпълнителна заповед, издадена от Тръмп в петък (американско време), се посочва, че допълнителни мита „могат да бъдат наложени върху стоки, внасяни в САЩ, които са продукти на всяка държава, която пряко или непряко купува, внася или по друг начин придобива стоки или услуги от Иран“.

Президентът на САЩ не посочи конкретни държави, но даде 25 процента като пример за възможна тарифа. Заповедта установява система, която ще позволи налагането на такива допълнителни мита на търговските партньори на Иран, съобщи Белият дом.

Заповедта идва в момент на напрежение между Иран и САЩ, които започнаха тази седмица преговори за иранската ядрена програма.

Само няколко часа след първия кръг от преговорите в столицата на Оман Маскат, САЩ обявиха, че налагат нови петролни санкции на Техеран, съобщи БТА.

Доналд Тръмп засили заплахите си за потенциална военна намеса в Иран след кървавото потушаване на протестите в края на декември и началото на януари и разположи големи военноморски сили в Персийския залив.

Преди да отпътува от Вашингтон за Флорида за уикенда президентът на САЩ определи преговорите с Иран като "много добри" и посочи, че те ще продължат следващата седмица.